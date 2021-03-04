13-летняя девочка пыталась покончить с собой в петербургской школе

Девочка пыталась покончить с собой в школе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная попытка детского суицида произошла в школе Санкт-Петербурга. В полдень в среду, 3 марта 2021 года, из учебного заведения № 313, расположенного на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе госпитализировали девочку.

- В 18:17 часов из детской городской больницы №5 поступило сообщение о том, что в 12:00 из школы была госпитализирована 13-летняя девочка. ребенок находится в тяжелом состоянии, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, девочка отравилась еще утром, пока была дома. Окончательно плохо ей стало уже в школе.

Семья у ребенка полная, на учете не состоит. Мать работает в Ветеринарной академии, отец на данный момент не работает. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Напомним, что в январе в 640-й школе Петербурга из окна четвертого этажа выпал мальчик.