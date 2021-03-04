Петербург станет свадебной столицей России

Петербург станет свадебной столицей. Заключать брак тут смогут все граждане России и других стран Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург станет не только культурной столицей, но и свадебной. В четверг, 4 марта 2021 года, комитет по развитию туризма и комитет по делам ЗАГС Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития свадебного туризма. Так, молодожены со всего мира смогут заключить брак в городе на Неве. Заявку можно будет подать через сайт Госуслуг.

- Сегодня молодоженам важна не только дата, но и место проведение торжества. Петербург – особенный город, и многие хотят провести бракосочетание именно у нас. Наша задача сделать так, чтобы к нам приезжали не только выходцы из других регионов России, но и из других стран, — приводят слова заместителя председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Наны Гвичии "Невские новости".

Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев добавил, что в Петербург - город-музей под открытым небом, а также один из центров гастрономического туризма. Также туристическое бюро уже разрабатывает несколько вариантов свадеб, которые будут предлагаться иногородним молодоженам.