Футболиста из «Царского Села» поймали с горой поддельных денег в «Мерседесе»

Футболиста с миллионами фальшивых рублей поймали в Пушкине. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Пушкинский районный суд Петербурга отправил под арест 21-летнего мужчины, которого 2 марта задержали на Сетевой улице в Пушкине. Молодой человек сидел за рулем «Мерседеса», а в салоне иномарки нашлась гора фальшивых 5-тысячный купюр.

- По версии следствия, неустановленное лицо хранило с целью сбыта поддельные денежные билеты Банка России номиналом 5 000 рублей, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра салона а/м «Мерседес», припаркованного у дома 7/13, литера А по Сетевой улице, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Задержанным оказался 21-летний футболист любительского клуба «Царское Село». Общая сумма изъятых у мужчины денег составила 4 830 000 рублей. По словам парня, все купюры ему передал родственник. Сейчас оперативники ищут главного фальшивомонетчика.

Сам футболист дал явку с повинной, обвинение ему не предъявлялось. Срок ареста - до 1 мая 2021 года.