Водитель, сбивший насмерть двух подростков на проспекте Тореза, получил 4 года колонии-поселения

За смерть двоих подростков водителю иномарки дали 4 года колонии-поселения. Фото: СОЦСЕТИ

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который в январе 2020 года насмерть сбил двух подростков на проспекте Мориса Тореза. Погибшими тогда оказались 15-летний парень и 16-летняя девушка, переходившие дорогу по «зебре».

- Суд установил: 07.01.2020 года около 17 часов 47 минут подсудимый, в условиях темного времени суток, мокрого дорожного покрытия, проявил преступное легкомыслие и невнимательность, выразившиеся в том, что, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу избрал скорость движения около 97 - 110,2 км/ч, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом перед пешеходным переходом стоял знак ограничения скорости 40 км/ч, водитель превысил ее более, чем вдвое. Удар был страшным. 16-летняя девушка погибла на месте. Ее 15-летний друг умер в Елизаветинской больнице тем же вечером. Известно, что ребята учились вместе и в тот день вдвоем встречали Рождество.

Суд дал водителю 4 года колонии поселения с последующим лишением прав на 1,5 года. Матери погибшего парня он выплатит 943 000 рублей.