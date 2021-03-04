В Ленобласти двое похитили мужчину и заперли его в вагончике

Жителя Ленобласти заковали в наручники и держали в вагончике. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские из Ленинградской области освободили 32-летнего жителя поселка Суходолье, который оказался в руках похитителей. Днем 3 марта двое мужчин избили жертву в его собственной квартире, после чего вывезли в другое место и спрятали в вагончике.

- 3 марта 2021 года подозреваемые, находясь в квартире в одном из домов по улице Центральной поселка Суходолье Приозерского района Ленинградской области, с целью похищения мужчины 1988 года рождения, нанесли ему не менее четырех ударов руками и ногами по голове и туловищу, после чего надели ему наручники, вывели из квартиры, посадили в автомашину и перевезли в вагончик, где помимо воли, удерживали, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Ленобласти.

Освободили несчастного пленника сотрудники полиции. Он же задержали похитителей. В отношении злодеев возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет лишения свободы.