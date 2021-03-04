Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Петербуржцы жалуются на выросшую в три раза плату за отопление

По словам депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой, сильнее всего не повезло жителям дома №72 на улица Танкиста Хрустицкого
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Жители некоторых районов Петербурга жалуются на резко выросшую плату за отопление.

Жители некоторых районов Петербурга жалуются на резко выросшую плату за отопление.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева сообщила в своем Telegram-канале об участившихся жалобах горожан на выросшую в три раза плату за отопление. По словам парламентария, сильнее других досталось жителям дома №72 на улица Танкиста Хрустицкого. Там за февраль 2021 года наблюдается небывало высокая плата за тепло в расчете на 1 «квадрат» площади квартиры – 103 рубля. Рост платежей в итоге вырос в 2,89 раза.

Собственно, топ "перетопов" от депутата ЗакСа. Фото: t.me/oxdmitrieva

Собственно, топ "перетопов" от депутата ЗакСа. Фото: t.me/oxdmitrieva

Теперь депутат пытается достучаться до Смольного и просит пересчитать начисленные платежи по десятку адресов. Для наглядности парламентарий даже составила топ-10 жилых домов города, где есть явные «перетопы».

- Прошу дать поручение Комитету по энергетике провести расчет нормативного уровня роста потребления тепловой энергии в феврале (за январь) 2021 года и в январе (за декабрь 2020 года) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года с учетом погодных условий, среднесуточной температуры и других факторов, - пишет Дмитриева.