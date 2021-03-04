Петербуржцы жалуются на выросшую в три раза плату за отопление

Жители некоторых районов Петербурга жалуются на резко выросшую плату за отопление. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева сообщила в своем Telegram-канале об участившихся жалобах горожан на выросшую в три раза плату за отопление. По словам парламентария, сильнее других досталось жителям дома №72 на улица Танкиста Хрустицкого. Там за февраль 2021 года наблюдается небывало высокая плата за тепло в расчете на 1 «квадрат» площади квартиры – 103 рубля. Рост платежей в итоге вырос в 2,89 раза.

Собственно, топ "перетопов" от депутата ЗакСа. Фото: t.me/oxdmitrieva

Теперь депутат пытается достучаться до Смольного и просит пересчитать начисленные платежи по десятку адресов. Для наглядности парламентарий даже составила топ-10 жилых домов города, где есть явные «перетопы».

- Прошу дать поручение Комитету по энергетике провести расчет нормативного уровня роста потребления тепловой энергии в феврале (за январь) 2021 года и в январе (за декабрь 2020 года) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года с учетом погодных условий, среднесуточной температуры и других факторов, - пишет Дмитриева.