183 автоволонтера помогали врачам за год пандемии в Петербурге

В Смольном подвели итоги работы волонтеров за год пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге подвели итоги акции «Подвези врача» за год пандемии коронавируса в городе. По словам властей, 183 волонтера на своих личных автомобилях день за днем отзывались на просьбу медиков подбросить их до очередного больного с подозрением на COVID-19 или уже зараженного инфекцией. За год добровольцы совершили 7924 выезда.

Отдельная похвала досталась волонтерам, заботившимся о пациентах во временном госпитале в «Ленэкспо». К слову, «полевой» стационар недавно зарылся, его перевели в резерв в связи с тем, что в Северной столице улучшается эпидситуация.

- С октября по февраль 126 добровольцев работали посменно в «красной зоне» госпиталя в «Ленэкспо», смена длилась 6 часов. Кроме этого в рамках проекта #ПомогиВрачу добровольцы обзвонили 27390 петербуржцев с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые лечатся дома, а также провели 55775 термометрий на входе в поликлиники, - передает пресс-служба Смольного.