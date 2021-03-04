В преддверии 8 марта в Смольном обсудили, как улучшить жизнь петербурженок

Власти Санкт-Петербурга хотят улучшить жизнь женщин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В преддверии 8 марта в Смольном обсудили реализацию национальной стратегии по конкретным действиям, сосредоточенным на интересах женщин, проживающих в Санкт-Петербурге. По словам чиновников, пандемия больно ударила по прекрасному полу. Доля петербурженок в общем числе безработных выросла. Кроме этого преимущественно на плечи женщин легло дистанционное обучение школьников и студентов.

- Необходимо принять новые меры поддержки жительниц города. У нас запланированы мероприятия по вовлечению женщин в сектор креативных индустрий и развитию необходимых для этой сферы компетенций. Будем расширять их участие в общественно-политической жизни, - передают слова вице-губернатора Олега Эргашева в пресс-службе его аппарата.

Также власти города хотят дать возможность пройти переобучение и повысить квалификацию тем женщинам, кто имеет детей-дошкольников, нигде не работает и может обратиться в органы службы занятости.