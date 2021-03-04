Петербургский фестиваль «Чудо света» в 2021 году расскажет об эпохе Александра Невского

В 2021 году петербургский лазерный фестиваль "Чудо Света" посвятят Александру Невскому. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном раскрыли некоторые детали празднования 800-летия Александра Невского в Санкт-Петербурге. Например, ежегодное лазерное шоу «Чудо света» в этот раз посвятят эпохе святого благоверного князя. Место проведения масштабного фестиваля пока содержится в тайне.

Некоторые мероприятия в честь 800-летия Невского уже проходят в Северной столице. План дальнейших событий все еще корректируется.

- С декабря в историческом парке «Россия – моя история» работает фотовыставка «Во имя святого князя». Кроме этого вышла книга «Образ святого Александра Невского в русском искусстве 16 – начала 21 веков», ее презентация прошла в феврале в Александро-Невской лавре. С 10 февраля в Сети работает сайт anevsky800.ru, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Празднование 800-летия святого князя закончатся 6 декабря 2021 года. Тогда в честь Александра Невского пройдет еще одно светомузыкальное шоу – «Связь времен».