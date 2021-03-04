Число госпитализаций за неделю в Санкт-Петербурге выросло почти на 30%

В Санкт-Петербурге стабилизировался показатель по заражению коронавирусом, но выросло число госпитализаций. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией выросло на 28,57% по сравнению с четвергом на прошлой неделе. Для сравнения, 25 февраля в стационары отправили 259 человек, а по данным на 4 марта – 333. При этом количество зараженных инфекцией больше не скачает, как накануне, когда был рост на 426%.

- Суточное число больных за неделю увеличилось на 3,78%. Количество выздоровевших от инфекции выросло за тот же период на 13,39%. Доля тяжелобольных в стационарах составляет 26%. На аппарате ИВЛ сейчас находятся 198 человек. Максимум пациентов на ИВЛ было 28 декабря 2020 года – 432, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Как пишут эксперты, снижения распространения инфекции скоро попросту может не быть из-за общего роста некоторых показателей эпидситуации. Спасением, как уверены в Совете, является прививка от коронавируса.