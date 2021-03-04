В Петербурге значительно замедлился спад второй волны пандемии коронавируса

В Санкт-Петербурге значительно замедлилось снижение распространения коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отмечают значительное замедление тренда на снижение распространения коронавируса в начале марта 2021 года. Об этом говорится в последнем отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 городе. Эксперты при Смольном говорят, что виной всему совокупность ряда показателей эпидситуации. Например, - рост числа больных инфекцией и госпитализаций. Накануне количество зараженных и вовсе взлетело на 426% за неделю.

- Эффективной мерой, способной вернуть прежнюю динамику спада второй волны пандемии, а также предотвратить развитие третьей волны, является массовая вакцинация населения, - поясняют участники Межведомственного совета.

К слову, о прививочной кампании. За все время пандемии в городе вакцинировались уже 267 676 человек. Примерно половина из этого числа получила только первый компонент прививки «Спутник V». В поликлиниках остается еще больше 80 тысяч доз вакцины.