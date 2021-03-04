Организаторов подпольного казино в квартире экс-главы МО «Введенский» приговорили к условным срокам

Суд наказал условным сроком организаторов подпольного казино в Петроградском районе Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская прокуратура рассказала о судьбе четверых организаторов подпольного казино, найденного в квартире бывшего главы муниципального округа «Введенский» в Петроградском районе. Напомним, в переоборудованных апартаментах ютились 12 игровых автоматов и пять столов для рулетки и карточных игр. Посторонние туда не могли попасть – все отслеживалось охранником, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Кроме этого в квартире были два крупье и один администратор. Они-то и оказались на скамье подсудимых.

- Подсудимые Елена Крупенникова, Юлиана Соколова, Кирилл Бабич и Виталий Нехвядович получили наказание в виде условного срока от 1 года 2 месяцев до 1 года 6 месяцев и штрафы от 40 до 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Добавим, что в худшем случае организаторам нелегального казино грозило до четырех лет лишения свободы.