Пьяный мужчина с тесаком разгромил пять автомобилей в Мурино

Пьяный "мясник" с тесаком повредил припаркованный автомобили в Мурино. Фото: vk.com/9kino.live

В Мурино по адресу улица Шувалова 19, к.1 неизвестный злоумышленник повредил минимум пять автомобилей. Местные жители на утро обнаружили свои «ласточки» с вмятинами и длинными царапинами. Сначала пострадавшие обратились с гневным комментарием в группу «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте», а уже позже написали заявление в полицию.

- Какой-то черт («КП» сохраняет лексику автора – Прим. ред.) повредил более пяти автомобилей, в том числе и мою, намеренно бил ногами и царапал. Мной написано заявление, прошу тех, кто видел кого-то подозрительного в ночь с 2 на 3 марта, что-то об этом знает, а также еще пострадавших от этого чепуха – напишите мне. Спасибо! – написала жительница дома Ольга.

Самые сильные повреждения достались машине Ольги. Фото: vk.com/9kino.live

Позже пострадавшие сходили в управляющую компанию и по камерам видеонаблюдения нашли хулигана. По предварительной информации, им оказался пьяный мужчина с тесаком и двумя бутылками пива в руках. В происшествии разбираются правоохранительные органы.