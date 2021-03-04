«Нездоровая психика»: В Пулково прокомментировали массовую критику нового товарного знака

Общественность раскритиковала новый логотип сервиса по упаковке багажа в Пулково. Фото: Александр ГЛУЗ

Пресс-служба Пулково отреагировала на массовую критику своего товарного знака. Утром 4 марта в аэропорте представили логотип сервиса по упаковке багажа. На изображении две руки обхватывают чемодан. Но общественности, судя по реакции в соцсетях и СМИ, привиделся в этом криминал. Люди начали вспоминать недавние убийства с расчленением и подшучивать над Пулково.

Собственно, вот тот самый товарный знак. Какие ассоциации? Фото: Пулково

К слову, новый товарный знак выбирали с помощью соцсетей и пассажиров аэропорта. В итоге услуга получила название PackBag и слоган «Сохраним важное!». Согласно концепции, объятие багажа руками символизирует заботу, а не то, о чем представили многие.

- Мы даже обратились к местным экспертам в области психологии и психиатрии, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы». – Их общее заключение гласит, что непрямую связь возможно установить между любыми предметами (изображениями) и событиями. Причиной этого может быть: нездоровая психика, негативный личный опыт, инфантилизм или вредительство. На этот же логотип ведь можно посмотреть с другой стороны – как на руки беременной на животе. И это тоже ассоциация.