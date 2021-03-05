Оставшийся без глаза и зубов пес, которого ударили топором по голове, выздоровел и ищет новых хозяев

Петербургский пес Дик, оставшийся без глаза и зубов, смог быстро выздороветь. Фото: vk.com/animal_rights_spb

Петербургские волонтеры СК «Легион» рассказали о состоянии здоровья пса, которого неизвестный живодер ударил топором по голове. Напомним, несчастное животное нашли с огромным рассечением и вытекшим глазом. Собаку срочно прооперировали. Бедолаге удалили глаз и некоторые сломанные зубы. Волонтеры назвали пса Серым, но позже оказалось, что его зовут Дик, прежний хозяин давно бросил его.

Бедолага прошел через настоящий ад. Фото: vk.com/animal_rights_spb

К счастью, на лечение собаки оперативно собрали нужную сумму, теперь он практически здоров. Бегает как огурчик.

- После операции пес быстро пошел на поправку. Он счастлив! Радуется жизни, поверил опять людям. Пока что его к себе на выхаживание взяла Елена Калинина. Сейчас Дик ищет любящую семью, - рассказывают волонтеры СК «Легион» в своей одноименной группе во «Вконтакте».

Если вы хотите приютить Дика, то следует написать в личные сообщения добровольцам.