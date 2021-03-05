Суд отправил в СИЗО петербуржца, который пытался убить свою жену и сына

Суд арестовал петербуржца, который чуть не убил свою семью. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд арестовал жителя Санкт-Петербурга Руслана Потапова, которого обвиняют в попытке убийства своей супруги и 11-летнего сына. Напомним, отец семейства заковал жену в наручники, избивал ее и даже выстрелил по потерпевшей. Досталось и ребенку. Повезло, что на вызов соседей оперативно приехала полиция. Потерпевших госпитализировали с множеством переломов, а папашу скрутили и увезли в участок.

- Следствие настаивало на заключение мужчины в СИЗО, поскольку он ведет асоциальный образ жизни, не имеет постоянного источника доходов, ранее привлекался к уголовной ответственности, а также длительно употребляет наркотики и может продолжить преступную деятельность. Потапов и его адвокат возражали, просили домашний арест, ссылаясь на раскаяние обвиняемого и тяжелую болезнь, - передает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга.

В СИЗО горе-отец просидит минимум по 2 мая 2021 года.