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Петербуржцев предупредили о возможном сокращении улова корюшки

Рыбаки могут остаться без любимого лакомства, если лед на водоемах не соизволит растаять
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Корюшка грозит "уплыть" от петербуржцев.

Корюшка грозит "уплыть" от петербуржцев.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга могут лишиться одного из самых любимых лакомств – корюшки. Как пишет «Мойка78», рыбаки должны готовиться к худшему, если лед на городских водоемах не соизволит растаять в ближайшее время. Опасаться стоит, ведь в следующие дни в Северной столице будет холодно. В ночь на 9 марта температура даже опустится до минус 11 градусов. Финальную оттепель можно ждать только во второй половине марта.

- На рынках и в магазинах Петербурга корюшка обычно появляется с приходом весны. Однако рыбный сезон может стартовать позже, если на реках сохранится лед. Корюшка начинает массово идти при температуре воды плюс 4-6 градусов, - подчеркивает сетевое издание.

Добавим, что в разгар февральских морозов журналисты «Комсомолки» лично прогулялись по замерзшему Финскому заливу и узнали из первых уст все секреты успешной зимней рыбалки. К слову, корюшка тогда ловилась вполне удачно.