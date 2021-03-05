Погода в Санкт-Петербурге: 5 марта 2021 года ожидаются слабые морозы и снег

"КП" рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на 5 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге 5 марта 2021 года. Февральская оттепель официально закончилась. На смену ей пришли похолодания, которые задержатся в городе минимум до 10 марта. Так что синоптики и спасатели МЧС призывают достать из гардероба зимние вещи и опасаться гололедицы на дорогах.

- 5 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается небольшой снег. Ветер будет северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью понизиться от -7 до -9 градусов по Цельсию, а днем составит от -3 до -5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что «КП-Петербург» выяснила, чего ждать от погоды в праздничный день – 8 марта. По словам главного синоптика города Александра Колесова, стоит готовиться к настоящей зиме и всем ее составляющим.