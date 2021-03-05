Фургон перевернулся из-за гонщика на каршеринге в Петербурге

ДТП с каршерингом и фургоном произошло на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге очередная авария с участием каршеринга. В ночь на пятницу, 5 марта 2021 года, на пересечении Богатырского и Серебристого проспектов дорогу не поделили арендованный автомобиль и фургон. По рассказам очевидцев, каршеринг подрезав второго, из-за чего микроавтобус завалился набок.

- По предварительным данным, каршеринг подрезал фургон. Много машин остановилось помочь. Скорая приехала через 5 минут, - рассказали свидетели событий в социальной сети.

Фургон перевернулся, а каршеринг влетел в столб Фото: СОЦСЕТИ

Водитель каршеринга умудрился после этого вылететь на пешеходную часть, по пути снеся столб с пешеходным знаком.

- Каршеринг пора запретить вовсе. Заканчивают поездку, бросая машину где попало, перекрывают выезд с парковки, - возмущаются в комментариях петербуржцы.

Отмечается, что все участники аварии живы. На месте работали спасатели, медики и сотрудники ДТП.