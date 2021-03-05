Мороз вернулся в Петербург 5 марта 2021 года

В Петербург 5 марта вернулась зима Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока что, весна откладывается на некоторое время. В Санкт-Петербург снова вернулся небольшой мороз. В пятницу, 5 марта 2021 года, в Северной столице похолодает, температурный фон окажется ниже климатической нормы. Только в утренние часы термометры зафиксировали минус 8 градусов, но к середине дня ситуация немного улучшится.

- Синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит определять тыловая часть циклона с центром над Уралом. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, а температурные показатели окажутся примерно на градус ниже своей климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге будет около минус 2-4 градусов, по Ленинградской области минус 1-6 градусов. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду.

Так что, на 8 марта в Петербурге тоже не стоит ждать весенней погоды. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова будет до минус 5 градусов. Теплеть снова начнет только днем 10 марта.