Судно "Соболь" потонуло в Малой Неве в Петербурге

Судно пошло ко дну в Петербурге / Фото: СЗТП

В Санкт-Петербурге в четверг, 4 марта 2021 года, пошло ко дну судно "Соболь", пришвартованное у набережной на реке Малая Нева. Очевидцы быстро заметили, что борт накренился и вызвали спасателей, которые с помощью крана вытащили судно. После этого Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с частичным подтоплением судна "Соболь" 4 марта 2021 года в акватории реки Малая Нева, - рассказали в ведомстве.

Благо, судно полностью затонуть не успело. В результате происшествия пострадавших нет, загрязнение окружающей среды тоже отсутствует.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле.