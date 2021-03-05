Корпуса бывшего завода "Петрохолод" сносят в Петербурге

В Петербурге начался снос корпусов завода "Петрохолод" / Фото: kalininnews.ru

В Санкт-Петербурге сносят корпуса бывшего завода "Петрохолод", построенного еще в 1930-х года. Как стало известно в пятницу, 5 марта 2021 года, активисты выступают против снова, объясняя ценность постройки военного периода истории. Однако в администрации Калининского района пояснили, что завод не является объектом культуры.

- Предприятие "Петрохолод" прекратило производственную деятельность осенью 2020 года. В настоящее время товарный знак передан компании "Айсберри". Предприятие уведомило администрацию Калининского района о начале работ по сносу надземной и подземной частей всех зданий и сооружений по указанному адресу, - сообщил начальник отдела Иван Деревянко.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подтвердил, что комплекс зданий не относится к числу объектов культурного наследия. На данный момент работы по сносу продолжаются.