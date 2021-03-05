Гендиректора строительной компании задержали за кражу тягача со своего же производства в Петербурге

Полицейские изобличили гендиректора строительной компании в хищении тягача / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла кражу тягача с территории строительной организации. Как стало известно в пятницу, 5 марта 2021 года, виновником оказался генеральный директор компании.

- В полицию Красносельского района поступило сообщение о хищении с территории строительной организации грузовика "МАЗ", принадлежащего 58-летнему мужчине. Стоимость спецтранспорта составила 700 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция возбудила уголовное дело о краже и начала расследование, которое и вывело правоохранителей на подозреваемого.

В восьмом часу вечера в четверг, 4 марта 2021 года, у дома 10 по Бронетанковой улице полицейские подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний гендиректор компании, с территории которой и был похищен тягач. Сейчас ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.