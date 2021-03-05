Старинный тоннель нашли при реконструкции на Арсенальной набережной

Тоннель нашли при реконструкции корпусов завода "Арсенал". Фото: Олег ЗОЛОТО

Старинный тоннель нашли строители, ведущие работы на Арсенальной набережной Петербурга. Сооружение было обнаружено на территории исторических корпусов завода «Арсенал», где собираются открыть новое арт-пространство.

- Со временем подземный тоннель переделают под отдельный вход для посетителей арт-пространства. До него посетители смогут добраться через проезжую часть, - пишет ФАН.

Точнее, тоннель пойдет под проезжей частью от Невы к зданию на Арсенальной набережной, дом 1. Здесь будет создано общественное пространство с выставками, фото-студиями, ночным клубом и концертным залом на пять тысяч человек.

Первая очередь должны открыться уже весной 2021 года. А еще через год здесь появится открытая фестивальная зона, фуд-маркет, «барная улица» и так далее.

Отметим, что пространство, которое расположится в исторических корпусах, будет носить оригинальное название Temple of Deer - «Храм Оленя» по-русски.