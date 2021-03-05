Более 23,5 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще 23 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала весны наблюдается рост количества обследований на коронавирус. С нового года тестирование немного утихло, ежедневно анализы сдавали порядка 10-15 тысяч человек. Так, по данным Смольного на пятницу, 5 марта 2021 года, за последние сутки обследование прошли более 23,5 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23520 человек. Обработан 5621 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Напомним, что 5 марта в Петербурге год, как коронавирус пришел в город. С тех пор в Северной столице по официальным данным заболели более 370 тысяч человек, 11 тысяч скончались.

Сейчас наблюдается спад второй волны пандемии. Однако к концу весны ожидается очередной подъем.