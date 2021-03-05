На популярных маршрутах автобуса в Петербурге увеличится количество транспорта

На популярных направлениях Петербурга увеличивается количество автобусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще два автобусных маршрута в Санкт-Петербурге получат "подкрепление". С 9 марта 2021 года на популярных направлениях, соединяющих Московский и Фрунзенский районы с центром, пользующихся большим спросом у горожан, появятся дополнительные автобусы, чтобы охватить всех пассажиров.

- Для соблюдения установленного графика движения два дополнительных автобуса по будням выйдут на маршрут № 3, который пролегает от улицы Костюшко до Театральной площади, - рассказали в пресс-службе "Пассажиравтотранс".

Также четыре дополнительных автобуса в будни и два в выходные дни будут курсировать по маршруту №141 от Звездной улицы до Московского вокзала. Кроме того, интервал движения по будням уменьшится с 26 минут до 18.

Напомним, что с 1 марта предприятие уже направило на 8 маршрутов 39 дополнительных автобусов для удобства пассажиров.