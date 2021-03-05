Прокат электросамокатов в Петербурге заработает с апреля

Сезон проката самокатов начнется с приходом весны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Электросамокаты, ушедшие в сезонную «зимнюю спячку», вскоре вновь наполнят улицы городов России. И Петербург не станет исключением. Уже сейчас некоторые отчаянные наездники гоняют по скользким улицам на своих гаджетах. А вскоре поголовье двухколесных увеличится в разы, ведь с приходом весны заработают сервисы проката - кикшеринг.

- Сезон работы планируем по погоде. Скорее всего, в начале или в середине апреля, - рассказали «Невским новостям» представители прокатных контор.

При этом желающие прокатиться звонят с вопросами уже сейчас. То есть спрос на услугу есть несмотря на не самые благоприятные погодные условия.

Напомним, что по данным петербургского гидрометцентра, в ближайшие дни город накроют снежные циклоны, а температура пойдет вниз. Но со второй декады марта ожидается потепление. При этом полноценный приход весны стоит ждать не ранее апреля.