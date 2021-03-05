После поджога машин в Петербурге возбудили уголовное дело

Полиция возбудила дело после поджога трех машин в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после того, как в Калининском районе города сгорели три автомобиля. Сообщение о пожаре во дворе дома 100 по Ленинскому проспекту в главное управление МВД поступило в пятом часу утра в четверг, 4 марта 2021 года. Правоохранители выехали на место для проверки.

- В указанном дворе был обнаружен обгоревший автомобиль BMW X6, принадлежащий 38-летнему мужчине. Местонахождение владельца авто устанавливается, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Позже в полицию с заявлениями обратились еще два пострадавших. Один из них пенсионер, владелец автомобиля "Пежо". Его машина была припаркована рядом со сгоревшим BMW и обгорела. Второй заявитель - 54-летний мужчина также оставил свой "Фольксваген" рядом и его машина тоже обгорела.

Правоохранители обнаружили на месте ЧП спичку. По версии, пожар является поджогом. Подозреваемых разыскивают.