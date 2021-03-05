Здание туберкулезного диспансера в центре Петербурга передадут РПЦ

Здание тубдиспансера в центре Петербурга планируют передать РПЦ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются передать Российской православной церкви здание противотуберкулезного диспансера №17, расположенного на Боровой улице,1. Как стало известно, до 12 ноября 2021 года медики должны будут освободить помещения. Они переедут в городской тубдиспансер.

- Речь идет о том, что в 2015 году епархия направила в комитет официальное заявление. Должен был быть подготовлен план официальной передачи церкви этого имущества. Сейчас предложения согласовываются, - пишут "Невские новости" со ссылкой на комитет имущественных отношений города.

Сейчас окончательный документ о плане передачи здания РПЦ еще не утвержден правительством города. Когда бумага будет сформировано, ведомство не уточняет.

Отмечается, что ранее в этом здании располагалось монастырское подворье. Поэтому РПЦ решила вернуть себе владения.