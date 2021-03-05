Пропавшего 25-летнего таксиста разыскивают в Петербурге

Пропавшего таксиста ищут в Петербурге и Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция, а также волонтеры Петербурга и Ленобласти ищут 25-летнего мужчину, который пропал еще 27 февраля. Известно, что пропавший петербуржец работал таксистом и в тот день вышел как обычно на смену. Позднее его машину нашли в лесу под Киришами.

- По факту обнаружения а/м «КИА Сид» белого цвета по ориентировке из УМВД по Кировскому району о том, что 25.02.2021 г. около 08:00 уехал на работу сын Майстренко Владимир Владимирович, проживающий на улице Танкиста Хрустицкого и который до настоящего времени не вернулся домой, сообщаем что 2 марта данный автомобиль был обнаружен в лесном массиве в двух километрах от деревни Чирково, - информирует источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, машина застряла в грязи. Она была целой и закрыта. Но водителя нигде поблизости не оказалось. А самое пугающее, что 4 марта в лесу, неподалеку от машины обнаружились кроссовки таксиста.

На место обнаружения автомобиля выезжали и поисковики, но вернулись ни с чем. Все, кто может сообщить информацию о местонахождении Владимира, просят сообщать волонтерам или в полицию.