ЗакС одобрил ликвидацию Уставного суда Петербурга

История Уставного суда Петербурга прекращается на 22-м году существования. Фото: Уставный суд СПб

Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержал проект закона об упразднении городского Уставного суда. Работать ему осталось еще несколько месяцев - до середины лета.

- Норма вступит в силу с 1 июля 2021 года, - заявил глава комитета, депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Напомним, что Уставный суд Санкт-Петербурга - независимый судебный орган, следящий за исполнением устава города. В его составе - пять судей, назначаемых Заксобранием. Они рассматривают дела о соответствии законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти или местного самоуправления Уставу.

Решение Уставного суда окончательное и не может быть пересмотрено иным судом.

Причиной расформирования стали поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году. Они предусматривают упразднение региональных конституционных и уставных судов.

Петербургский Уставный суд работал с 2000 года.