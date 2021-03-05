Операция по спасению енотовидной собаки прошла в Ленобласти

Енотовидную собаку спасли в Ленобласти / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области прошла операция по спасению енотовидной собаки. Мохнатое животное забралось в очистные сооружения в городе Новая Ладога, однако самостоятельно выбраться не смогло. Его заметили в пятницу, 5 марта 2021 года. Для вызволения хвостатого из беды прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы 47-го региона.

- О попавшем в беду животном сообщили работники очистных сооружений, -пояснили в ведомстве.

Любопытное животное забралось в очистные сооружения, а выбраться не смогло / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Бравые спасатели незамедлительно выехали на место, чтобы спасти собаку. С помощью специальной "удавки", они подцепили любопытного исследователя сооружения, достали из западни и отвели подальше, чтобы он не вздумал бежать обратно. Вблизи леса енотовидную собаку выпустили, и довольный зверек вернулся домой.

Спасенного пушистика выпустили в на волю возле леса / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Напомним, два года назад такую же енотовидную собаку вызволили из Невы. "Гражданка в в полосатом" купальнике не могла справиться с сильным течением и уже выбивалась из сил. Сочувствующие горожане бросились на помощь животному.