Смольный: 67 медиков официально признаны погибшими от коронавируса в Петербурге

67 медиков умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал количество медработников, которые официально числятся погибшими от коронавируса. Данные привел глава ведомства Дмитрий Лисовец.

- По оперативным данным, которыми мы владеем, за прошедший период пандемии умерло медицинских работников 67 человек. По каждому из них уточняется, связанно ли наступление летального исхода с выполнением трудовых обязанностей, либо оно произошло не на работе, - заявил глава Комздрава в эфире канала «Санкт-Петербург».

Другой вопрос в том, что компенсации родственникам в размере миллиона рублей положены только если заражение произошло на работе. А вот если медик заболел в свободное время, то выплат не будет.

Пока компенсации получили родные 30 человек, по остальным идет работа. А для разрешения спорных вопросов в Комздраве создана специальная комиссия.

- Наш приоритет — выплатить максимально быстро всем, кто имеет основания, - отметил Лисовец.