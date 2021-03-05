Медицинские работники Петербурга, пострадавшие от коронавируса, получат компенсацию в 2021 году

Петербургские медики, пострадавшие от коронавируса, получат выплаты в 2021 году Фото: Андрей ГАШЕВ

В Санкт-Петербурге медицинские работники, пострадавшие в ходе оказания помощи больным коронавирусом, могут в 2021 году получить компенсацию. В пятницу, 5 марта 2021 года, губернатор города Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда города 3 млрд 143 млн 100000 рублей на единовременные выплаты.

- Компенсацию могут получить медицинские работники госучреждений, водители неотложной и скорой помощи, пострадавшие в результате исполнения своих трудовых обязанностей, оказывая помощь пациентам, заболевшим COVID-19, а также членам семей этих работников, - сообщили в Смольном.

Выделенные деньги позволят предоставить выплаты порядка 3 тысячам медицинским работникам. Их заявления уже рассмотрены специальными комиссиями медицинских учреждений, по ним приняты положительные решения.

Также выделенные средства обеспечат предоставление выплат не менее чем 7286 работникам, которые по решению специальных комиссий медучреждений могут быть признаны пострадавшими и получить право на единовременную выплату.