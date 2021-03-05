МЧС предупреждает о снегопадах в Петербурге и Ленобласти

Снегопады ждут в Петербурге и Ленобласти 6 и 7 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональные управления МЧС России по Петербургу и Ленинградской области предупреждают об ухудшении метеоусловий в ближайшие дни. С 6 марта, по данным синоптиков, на северо-западную часть России обрушатся снегопады. Это приведет к сложной обстановке на дорогах.

- 6 марта на территории Петербурга и Ленинградской области ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра 15-18 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат. В связи со сложившейся метеорологической обстановкой: повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и затруднений в движении по автодорогам, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Не сильно лучше будет и в воскресенье, 7 марта. По данным петербургского гидрометцентра, во второй выходной день ожидается сильный снег, метель с порывами ветра 15-20 м/с. На дорогах все та же гололедица и снежный накат. 8 марта снег прекратится, останется один гололед.

Водителей просят быть внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.