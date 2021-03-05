Субботники по благоустройству Ленобласти стартуют в апреле 2021 года

В апреле 2021 года в Ленобласти начнутся субботники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область начала подготовку к субботникам. Стартуют они в апреле 2021 года. В этом году мероприятия по уборке и благоустройству региона пройдут при участии местных жителей и активистов. В минувшем, общественные субботники не проходили из-за коронавируса.

- Месячник по благоустройству в Ленинградской области начнется 24 апреля и продлится до 11 июня. До Дня Победы пройдет уборка всех мемориалов, памятных мест и воинских захоронений в Ленинградской области, - рассказали в администрации 47-го региона.

Второй этап субботников будет посвящен объявленному в регионе Году Чистой воды. С середины мая начнется уборка и благоустройство территорий вокруг водоемов. К середине мая комитет по природным ресурсам области подготовит список берегов рек и озер, которые больше всего нуждаются в очистке.

Также управляющие компании вместе с жителями организуют уборку во дворах и на общедомовых площадках.