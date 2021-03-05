Пациент психиатрической больницы "заминировал" петербургский клуб "Метро"

Психически больной петербуржцев "заминировал" клуб метро Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали бывшего пациента психиатрической больницы имени Степана-Скворцова по подозрению в "заминировании" известного ночного клуба "Метро", расположенного на Лиговском проспекте. Сообщение об угрозе на номер 112 поступило поздно вечером 4 марта 2021 года. Телефон принадлежит 29-летнему мужчине.

При осмотре здания клуба, никаких опасных предметов найдено не было. Эвакуация не проводилась. Сам клуб был закрыт.

- По адресу регистрации 29-летнего мужчины полиция опросила мать подозреваемого. Она пояснила, что сын состоит на учете в ПНД с 2012 года, а в 2020 году лежал в психиатрической больнице. Где находится сейчас не знает, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Около пяти часов утра 5 марта полицейские задержали подозреваемого, который возвращался домой. Его доставили в полицию и составили протокол. Известно, что лечение в больнице он проходил по решению суда после привлечения по делу об угрозе убийством.