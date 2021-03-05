Количество выездных бригад для вакцинации от коронавируса увеличили в Петербурге

В Петербурге усилена работа выездных бригад для проведения вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в три раза увеличили количество выездных бригад для вакцинации населения от коронавируса. Об этом в пятницу, 5 марта 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов. Они делают прививки в социальных учреждениях.

- Сегодня выездных бригад 16. Кроме того развернуто 129 стационарных пунктов вакцинации. Из них 106 работают на базе городских поликлиник, 19 – в частных клиниках и ещё 4 – в федеральных. 8 пунктов вакцинации открыты в торгово-развлекательных центрах, – сказал губернатор.

На данный момент первую прививку сделали более 260 тысяч человек. Полный цикл вакцинации завершили свыше 120 тысяч петербуржцев.

В Роспотребнадзоре отметили снижение новых случаев заболевания коронавирусом за неделю на 3 процента. Помощь больным с коронавирусом и пневмониями сегодня оказывают 13 городских стационаров и 4 федеральных.