Председателя ТСЖ, отключившую свет и воду детскому саду, отправили под домашний арест

Отключение коммунальных услуг в детском саду обернулось уголовным делом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скандал об отключении частного детского садика от света и воды привел председателя ТСЖ «Шевченко 4» на скамью подсудимых. Днем 5 марта Василеостровский районный суд избрал меру пресечения для Ларисы Бабаковой, которую подозревают в самоуправстве и незаконном ограничении подачи коммунальных ресурсов.

- По версии следствия, не позднее 08 часов 00 минут 01.03.2021 Бабакова, являясь председателем ТСЖ «Шевченко 4», самовольно, вопреки установленным законом требованиям, осуществила прекращение энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения детского сада «Изюминка», в результате чего ею были поставлены под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних детей – воспитанников данного детского дошкольного учреждения в возрасте от 1,5 до 3-х лет - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Правоохранительные органы посчитали, что своими необоснованными действиями управдом причинила существенный вред как малышам, так и сотрудникам детского фонда «Аврора», расположенного здесь же.

Отметим, что причиной отключения света, тепла и воды стало подозрение председателя ТСЖ о долгах садика перед управляющей компанией.

Сама подозреваемая против домашнего ареста возражала и просила установить в качестве ограничительной меры денежный залог.