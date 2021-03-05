Весенняя генеральная уборка Петербурга начнется после мартовских снегопадов

После мартовских снегопадов в Петербурге начнется генеральная уборка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и дорожные предприятия готовятся к весенней генеральной уборке. В пятницу, 5 марта 2021 года, вице-губернатор Николай Бондаренко дал распоряжение приступить к приведению города в порядок, как только закончатся снегопады.

- Уже после снегопадов нужно направить силы на комплексную работу по зачистке тротуаров и лотковых зон от мусора, - отметил Бонаренко.

Комитет сейчас должен составить график и план уборок: влажная уборка дорог, тротуаров, зеленых насаждений, фасадов зданий, мостовых и технических сооружений, объектов городской рекламы, опор освещения и других элементов обустройства улиц.

Одновременно с этим садовники Петербурга начнут готовить весеннее и летнее цветочное оформление. Им предстоит высадить миллионы цветов, в том числе, долголетних.