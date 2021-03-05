Шесть машин столкнулись на 666-м километре трассы Москва-Петербург

Массовое ДТП произошло на трассе "Москва-Петербург". Фото: vk.com/acclo

«Юбилейное» ДТП произошло на трассе М-10 «Москва - Санкт-Петербург». На 666-м километре автодороги столкнулись шесть автомобилей. По счастью магия шестерок не привела к жертвам. В массовой аварии пострадали только два человека.

- На 666-м км трассы М-10 произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир одной из машин. Сотрудники пожарно-спасательного отряда Тосно деблокировали пострадавших и передали врачам скорой помощи, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В аварии разбились три легковушки, «Газель» и грузовик с подъемником дорожных служб и еще одна грузовая «Газель». В ней и оказались пострадавшие. Спасателям пришлось вырезать их из покореженной кабины.

Сейчас последствия ДТП ликвидированы, движение по трассе осуществляется в обычном режиме.