Петербургский «Пассажиравтотранс» нашел поставщика топлива на 9 млрд рублей

"Пассажиравтотранс" закупит дизельного топлива на 9 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский «Пассажиравтотранс» отчитался об итогах конкурса на поставку дизельного топлива за солидную сумму – чуть более 9 миллиардов рублей. Судя по данным, опубликованным на сайте Госзакупок, победителем стала компания «РН-Карт». Заказчик выбирал между двумя конкурсантами – уже упомянутым и «Газпромнефтью». Но второй участник подал заявку, которая не соответствовала необходимым требованиям по расстоянию заправок до автобусных парков.

- Договор заключается на поставку дизельного топлива Евро 5 по топливным картам через сеть АЗС Санкт-Петербурга для нужд СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Реализуемое на АЗС дизельное топливо – экологический класс не ниже К5, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, - сообщается в техническом задании закупки.

Добавим, что до 2024 года в Санкт-Петербурге станет больше на 25 газовых заправок. У Смольного большие планы насчет более экологичного вида топлива.