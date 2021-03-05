Суд отправил в СИЗО главу администрации Кировского района Ленобласти

Суд арестовал на два месяца главу администрации Кировского района Ленобласти. Фото: СК РФ

Приморский районный суд Петербурга арестовал главу администрации Кировского района Ленобласти Алексея Кольцова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Напомним, следствие считает, что чиновник закрыл глаза на аферу с намеренным банкротством местного «Водоканала», в результате чего образовался долг в 634 млн рублей. В квартире Кольцова и по его месту работы ранее провели обыски.

- Задолженность предприятия, по словам следователей, повлекло тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба. Бездействие Кольцова существенно нарушило права и законные интересы организации, создав условия для совершения другими лицами тяжкого преступления, а именно преднамеренного банкротства МУП, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В суде Кольцов вину не признал и отрицал причастность к банкротству «Водоканала». В СИЗО он просидит минимум по 2 мая 2021 года.