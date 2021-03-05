Снежный циклон накроет Петербург перед 8 марта

Снегопад накроет Петербург перед 8 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снежный циклон накроет Петербург в преддверии 8 марта. Сам Международный женский день будет погожим, а вот суббота и воскресенье окажутся во власти стихии. В Северную столицу придут сильные ветра и метели.

- Всю эту неделю будет зимняя погода. С 6 на 7 марта ожидается циклон, который принесет снег и усиление ветра, метели. 8 марта ветер ослабеет, осадков не будет, но температура воздуха окажется низкой, до - 5 градусов, - рассказал «Комсомолке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

О том, что на северо-западную часть России движется снежный заряд, предупреждают и спасатели. По данным экстренного ведомства, 6 марта на территории Петербурга и Ленинградской области ожидаются сильный снег, метель с порывами ветра до 15-18 м/с. На дорогах гололедица и снежный накат. Такая же погода будет и 7 числа.

- В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и затруднений в движении по автодорогам, - сообщает пресс-служба МЧС.