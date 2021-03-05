Умерла чемпионка мира по лыжным гонкам Маргарита Масленникова

В Санкт-Петербурге скончалась 92-летняя чемпионка мира по лыжным гонкам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге умерла чемпионка мира 1954 года по лыжным гонкам Маргарита Масленникова. Трагическую новость сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту. Маргариты Николаевны не стало на 93-м году жизни. О причинах ее смерти официально не сообщается.

Будущая чемпионка мира родилась 2 декабря 1928 года в Ленинграде. С юных лет она выступала за спортивные общества «Буревестник», «Искра», «Буревестник», а уже позже за сборные города и СССР. До того, как взять золото на ЧМ-1954, Маргарита Николаевна выигрывала на Всемирных зимних студенческих играх в 1951 и 1953 годы. Кроме этого она не раз была чемпионом Советского Союза.

- Маргарита Масленникова награждена медалью «За трудовую доблесть». Выражаем искренние соболезнования родным и близким спортсменки. Светлая память… - передали в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту.