Первые лица Санкт-Петербурга поздравили женщин с 8 марта

Петербурженок поздравили с 8 марта со сцены БКЗ "Октябрьский". Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов и глава ЗакСобрания Вячеслав Макаров поздравили петербурженок с грядущим 8 марта. Торжественная часть состоялась перед началом праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский». На мероприятии награждали победительниц конкурса «Женщина года-2021». Напомним, что лучшей из лучших стала главврач роддома №6 Марина Зайнулина.

В своем поздравлении глава города отметил, что без женщин Северная столица не справилась бы с пандемией коронавируса.

- Мы столкнулись с врагом в лице инфекции. И на этом «фронте» наши женщины тоже были на передовой. Врачи, учителя, сотрудницы силовых структур, работницы фабрик и заводов – все вы приняли на себя удар пандемии, защищали наш город, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Как подчеркнул руководитель парламента Северной столицы, в современном мире уже нет исключительно мужских профессий.

- Мы знаем сотни тысяч, миллионы женщин, которые достигли невероятных успехов и которые явили собой образец для всеобщего подражания. Одна из них – председатель Совета Федерации России Валентина Ивановна Матвиенко, женщина-пассионарий нашей эпохи, - произнес Макаров.