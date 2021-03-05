Житель Купчино получил 7 лет колонии за истязание своих маленьких детей

В Петербурге отправили в тюрьму супружескую пару, которая избивала своих детей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отправили в тюрьму супружескую пару, которая истязала своих маленьких детей, 6-летнюю дочь и 4-летнего сына. Напомним, жестокая история произошла в Купчино в январе 2020 года. Отец систематически измывался над детьми как хотел: мог накричать, побрить налысо, избить бейсбольной битой. Мачеха в этом участвовала, а врачам о причинах травм не рассказывала. Обо всем стало известно только после того, как госпитализированная малютка открыла медикам страшный секрет.

Обоих родителей посадили в СИЗО. Следствие затянулось на год. И вот вердикт – оба отправляются в тюрьму. Вину свою они, к слову, признали. Сам процесс проходил в закрытом режиме.

- Суд назначил наказание: Бердникову в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима; Бердниковой в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

О судьбе детей не сообщается.