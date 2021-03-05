Владельца корпуса усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском острове оштрафовали за незаконные переделки

Владелец главного корпуса усадьбы Белосельских-Белозерских оштрафован на 30 тысяч рублей за незаконные переделки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге оштрафовали владельца главного корпуса усадьбы Белосельских-Белозерских за незаконные работы на территории объекта культурного наследия. Инспекторы от городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) установили, что некоторые переделки, в частности, окраска фасадов и замена кровли, не согласовали с властями.

- Как сообщил истец, тем самым работы нарушили предмет охраны в части кровельного покрытия крыши (материал листовое железо), материала и характера отделки цоколя фасада (известняковая плита), исторических наружных и внутренних капитальных кирпичных стен, оконных проемов 1 этажа (габаритов и конфигурации), оконных заполнений 1 и 2 этажа (исторический рисунок и цвет), - пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Владелец дома-памятника пытался оправдаться тем, что часть работ выполнили не по его заказу – это сделал якобы прошлый собственник. Тем не менее, хозяин получил 30-тысячный штраф и теперь тесно сотрудничает с КГИОП.