Петербуржец отделался штрафом в 10 тысяч рублей за удар в пах судебного пристава

Петербуржца оштрафовали за удар в промежность судебного пристава. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд оштрафовал петербуржца на 10 тысяч рублей за то, что он ударил судебного пристава ногой в пах. Все произошло в конце ноября 2020 года в Кировском районном отделении ГУ ФССП. Мужчина изрядно выпил и принялся буянить. Сначала он угрожал словесно, а потом принялся размахивать руками. Один из ударов кулаком достиг цели – челюсти потерпевшего. Ну а потом злоумышленник решил пнуть приставу в промежность.

- Обвиняемый причинил последнему телесные повреждения, которые не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не причинившие вред. Тем самым он унизил его честь и достоинство, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, подорвав авторитет госслужбы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Кикбоксер» вину признал и полностью раскаялся. Ввиду положительных характеристик и наличия малолетнего ребенка суд не стал строго наказывать мужчину.