Спешащая на вызов полицейская машина врезалась в автобус в Кронштадте

Полицейский автомобиль попал в жесткое ДТП в Кронштадте. Фото: vk.com/spb_today

В Кронштадте полицейский автомобиль влетел в пассажирский автобус. Фотографии с места жесткой аварии появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Оказалось, что сотрудники МВД спешили на вызов к работникам скорой помощи, пожаловавшихся на буйного пациента. Но возле дома №28 на Кронштадтском шоссе из-за остановившегося автобуса на дорогу резкой выбежала 11-летняя девочка. Полицейский чудом предотвратил столкновение с ребенком.

Ремонт машины обойдется в копеечку, но главное, что полицейские и все другие здоровы. Фото: vk.com/spb_today

- Водитель резко вывернул руль и въехал в стоящий на остановке транспорт. В результате 11-летнюю девочку лишь задело по касательной, ее направили в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Что касается здоровья полицейских, то один из них получил травму голову. В автобусе же никто не пострадал. По факту ДТП сейчас проводят проверку.